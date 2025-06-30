İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki'nin deposu bulundu

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye ait yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye ait Sarıyer Maslak Mahallesi’ndeki bir depo ile Şişli Teşvikiye Mahallesi’ndeki depoda 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde arama yaptı.

5 MİLYON 100 BİN LİRALIK PARÇALAR BULUNDU

Aramalarda; 28 maket araba, 1 nostaljik tramvay maketi, 1 mermer heykel, 1 maket tekne, 64 figür, 2 balon köpek biblosu, 10 cam biblo ve 35 tablo olmak üzere toplam 143 parça obje ele geçirildi.

Parçaların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olduğu belirtildi.