İBB'ye yönelik 3. dalga operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

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İBB'ye yönelik soruşturmalar sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi salı sabahı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında iki kişi ise aranıyordu.

16 TUTUKLAMA İSTEMİ

Şüpheliler bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındakilerin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alındı.

Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi için ise adli kontrol talep edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

13 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 'İhalyete fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMA

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.

22 GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturmada şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltında bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.