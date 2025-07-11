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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınan 10 zanlı adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında; İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA AA
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınan 10 zanlı adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE 

Gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI 

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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