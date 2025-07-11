İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınan 10 zanlı adliyede İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında; İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.