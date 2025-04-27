İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yaşananlar: 15 soru 15 cevap

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası süreç işliyor...

İlk etapta İBB'ye yönelik başlatılan mali dosya soruşturmasında Ekrem İmamoğlui 23 Mart günü tutuklanmıştı.

O soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında aranan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

İŞTE 15 SORU 15 CEVAP

Operasyonlar sonrası büyük yolsuzluk ağı ortaya çıkarılmaya devam ederken, 19 Mart'tan itibaren yaşananlar ve sürecin işleyişine merak edilen 15 soru ve cevap derlendi.

1) Soru: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen bu soruşturmanın temel suçlamaları nelerdir?

Cevap:

Soruşturmanın merkezinde rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi suçlamaları yer almaktadır. Bu iddialar, kamu kaynaklarının sistematik şekilde belirli kişi ve şirketlere aktarılması ve kamu zararına yol açılması gibi çok ciddi eylemleri kapsamaktadır.

2) Soru: Soruşturmanın, yalnızca belirli iştirakleri mi kapsadığı yoksa İBB’nin bütün yapısına mı yayıldığı görülüyor?

Cevap:

Başlangıçta Medya AŞ ve Kültür AŞ ön plandaydı ancak soruşturma genişleyerek İBB’nin hemen her alanına, iştiraklerine ve ana hizmet birimlerine kadar uzanmıştır. Bu da iddiaların münferit değil, yapısal sorunlara dayalı olduğunu göstermektedir.

3) Soru: Rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü iddiaları bakımından, soruşturmanın dayandığı somut deliller neler?

Cevap:

İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, MASAK analizleri, belediye iç denetim raporları, açık ve gizli tanık ifadeleri, ihbar dosyaları ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların verdiği yeni bilgiler soruşturmanın dayandığı sağlam delil kaynaklarıdır.

4) Soru: Soruşturmanın bu kadar geniş çaplı hale gelmesi hukuken nasıl bir süreç izlenerek mümkün olmuştur?

Cevap:

Hukuki süreç adım adım işlemiştir. İhbarlar ve müfettiş raporları doğrultusunda soruşturma açılmış; delillerin genişlemesiyle birlikte, soruşturma kapsamı doğal olarak büyümüştür. Başsavcılık da mevzuata uygun şekilde süreci yürütmüştür.

5) Soru: Bu soruşturmada uygulanan gizlilik esasları ve bilgilendirme politikası hakkında neler söylersiniz?

Cevap:

Soruşturmanın gizliliği, adil yargılanmanın temel güvencesidir. Başsavcılık doğru bir tutum sergilemiş, sadece şüpheliler ve suçlamalar hakkında sınırlı açıklama yapmış, delillerin içeriğine ilişkin bir sızmaya izin vermemiştir. Bu yaklaşım hem hukuka hem kamu yararına uygundur

6) Soru: Başsavcılık neden operasyonları tek dalgada değil, aşamalı bir şekilde gerçekleştirdi?

Cevap:

Çok sayıda şüpheli ve çok kapsamlı bir soruşturma olması nedeniyle operasyonlar kademelendirildi. Hem adli sürecin yönetilebilir olması hem de delil karartılmasının önlenmesi için bu yöntem seçilmiştir. Bu da usule uygundur.

7) Soru: İkinci dalgada gözaltına alınan isimlerin profili, ilk dalgaya göre nasıl bir farklılık gösteriyor?

Cevap:

İlk dalgada daha çok iştirakler üzerinde çalışan yöneticiler ön plandaydı. İkinci dalgada ise belediye içerisindeki çekirdek kadro ve belediye bağlantılı şirket sahipleri gibi merkezî konumda olan kişiler hedef alındı.

8) Soru: Kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi iddiası soruşturmanın neresinde yer alıyor?

Cevap:

Bu iddia soruşturmanın çok önemli bir parçası. Belediyeye ait milyonlarca kişisel verinin yetkisiz şekilde dışarı aktarılması iddiası, hem hukuki hem de güvenlik açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir suçlamadır.

9) Soru- İmamoğlu’nun kamuoyunda “para kuleleri” olarak bilinen görüntülerle bir ilişkisi tespit edildi mi?

Cevap:

İmamoğlu daha önce CHP İstanbul İl Binası’nın alım sürecinden haberdar olmadığını açıklamıştı. Yapılan araştırmada para sayma görüntülerindeki süreci bizzat yönettiği belirlendi. Beylikdüzü Belediyesi’nden 6, Beşiktaş’tan 3 milyon ve Şişli’den gelen 800 bin TL’nin para kulelerinin oluşturulduğu avukatlık ofisine taşındığı tespit edildi.

10) Soru: Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri soruşturmanın seyri üzerinde nasıl bir etki yarattı?

Cevap:

Etkin pişmanlıktan yararlananların verdiği ifadeler, örgütsel yapının detaylarını ve yeni delilleri ortaya çıkardı. Soruşturmanın genişlemesinde ve derinleşmesinde belirleyici olmuştur.

11) Soru: CHP’nin süreç boyunca sergilediği siyasi tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap:

CHP yönetimi, soruşturmayı siyasi bir operasyon olarak lanse etmeye çalışmaktadır. Oysa eldeki ciddi hukuki deliller, olayın siyasetten bağımsız şekilde adli merciler tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Siyasi mağduriyet söylemleri, gerçeği örtemez.

12) Soru: Saraçhane süreci ve Özgür Özel’in siyasetteki hamleleri bu soruşturma bağlamında nasıl anlam kazanıyor?

Cevap:

Özgür Özel, bu süreci kendi liderliğini ve adaylığını güçlendirmek için kullanmıştır. Saraçhane çıkışı ile adaylık zeminini pekiştirmiştir. Ancak bu, soruşturmanın hukuki gerçekliğini değiştirmez.

13) Soru: Bu soruşturmadan sonra İBB’ye yönelik yeni dalga operasyonlar bekleniyor mu?

Cevap:

Evet, yeni deliller ışığında üçüncü ve hatta dördüncü dalgaların gelmesi mümkündür. Ancak şüpheli sayısının daha az olacağı öngörülmektedir

14) Soru: Soruşturmanın iddianameye dönüşmesi ve kovuşturma aşaması tahminen ne kadar sürebilir?

Cevap:

İddianamenin hazırlanması birkaç ay sürebilir. Kovuşturma ve yargılama süreci ise birkaç yıl alabilir. Hızlı bir netice beklemek gerçekçi olmaz.

15) Soru: Sizce kamuoyu bu soruşturmayı yeterince objektif ve hukuki bir gözle mi izliyor?

Cevap:

Toplumun bir bölümü siyasi gözlükle bakıyor olsa da, geniş bir kesim soruşturmanın ciddiyetinin farkında. Objektif bakıldığında, hukuki süreçlerin doğru işlediği görülmektedir.