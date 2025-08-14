İbrahim Tatlıses'in 'Megri Megri' türküsü Türkçe sözlerle yayınlandı

Türkiye, yeni bir sürece adım attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıkları sonrası Terörsüz Türkiye süreci filizlendi.

Bu süreç ile birlikte Türkiye artık terörle mücadele etmeyecek ve teröre harcanan kaynaklar, ülkenin daha da büyümesi için yatırım olarak kullanılacak.

MEGRİ MEGRİ'NİN TÜRKÇE SÖZLERİNİ YAYINLADI

Terörsüz Türkiye sürecine destek veren isimlerden birisi olan İbrahim Tatlıses, Megri Megri türküsünü bu kez Türkçe sözlerle yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DE YER VERİLDİ

Şarkının klibinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir." sözlerine de yer verildi.

"BARIŞ SÜRECİNE İTHAFEN"

Poll Production'dan yapılan açıklamada, sanatçı İbrahim Tatlıses'in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı.



Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.



41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir.' sözlerine de yer verildi.

MEGRİ MEGRİ'NİN YAYINLANAN TÜRKÇE SÖZLERİ

- Barış geldi şehrimize

- Megri megri, daye megri (ağlama anne)

- Barış geldi şehrimize

- Megri megri, daye megri

- Bayram geldi evimize

- Megri megri, babo megri

- Megri megri, daye megri, (ağlama anne)

- Ben babayım, sen ana

- Megri megri, daye megri (ağlama anne)

- Yeter artık, duyduk kana

- Megri megri, daye megri (ağlama anne)

- Diyarbakır, Allah vekil

- Megri megri, daye megri (ağlama anne)

- Urfa, Mardin buna kefil

- Megri megri, daye mergi (ağlama anne