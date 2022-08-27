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- İbrahim Tatlıses'in minibüsüne çarpan kamyonun şoförü serbest bırakıldı
İbrahim Tatlıses'in minibüsüne çarpan kamyonun şoförü serbest bırakıldı
- Haber Merkezi
- 27.08.2022 - 15:23
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 25 Ağustos'ta Muğla'da büyük bir kaza atlattı.
Bodrum ilçesinde, Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu.
Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı.
Kaza sonrası alev alan araçlar vatandaşların çabası ile söndürülürken ünlü türkücü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Ayalarında kırıklar oluşan Tatlıses hastaneye kaldırıldı.
İfadesi ortaya çıktı
Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.
Kamyon çoförü alkollü çıktı
Yapılan muayenelerde Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.
Serbest bırakıldı
Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmayınca Gülsoy işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.