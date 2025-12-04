İbrahim Yumaklı: 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda denetimleri tüm yurtta sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerin artıracaklarının sinyalini geçtiğimiz günlerde vermişti.

YENİ DENETİMLER YAPILDI

Bu kapsamda da, 1–30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122.271 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Detayları duyuran Bakan İbrahim Yumaklı, açıklamasında şöyle dedi;

CEZA UYGULANDI

"Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1.963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

"GEREKEN YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"

Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz.

"İŞİNİ HAKKYLA YAPAN ESNAFIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalarımıza teşekkür ediyorum."