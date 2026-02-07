İbrahim Yumaklı: 72 bin 416 gıda denetiminde 1815 işletmeye idari yaptırım uygulandı Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–31 Ocak tarihleri arasında yurt genelinde toplam 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye'de halk sağlığını tehdit eden ürünlere ilişkin denetimler sürüyor. Yılın ilk ayında da tehlikeli ve bozuk gıdalarla mücadele hız kesmeden devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ocak ayına ilişkin rakamları açıkladı. 72 BİNDEN FAZLA GIDA DENETİMİ YAPILDI Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan "1-31 Ocak tarihleri arasında yurt genelinde toplam 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi. "139 MİLYON 684 BİN 713 TL PARA CEZASI KESİLDİ" Usülsüzlük tespit edilen işletmelere yaptırım uygulandığına belirten Yumaklı, şunları kaydetti: Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1815 işletmeye idari yaptırım, 139 milyon 684 bin 713 TL idari para cezası uygularken, 24 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. "ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ" Denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İşini hakkıyla yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruyan, güvenilir gıdaya erişimlerini temin eden esnaf, işletme ve firmalara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

