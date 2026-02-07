Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İBB eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ TARAFINDAN ALINDI

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Barış Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi.

Kamburoğlu'nun gözaltına alınma nedeni ise tam olarak açıklanmadı.

İMAMOĞLU'NA KAMU DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasi casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlanmıştı.

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasi casusluk" suçundan kamu davası açılmıştı.

İBB İDDİANAMESİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

402 şüpheli ve 143 eylemin yer aldığı 3 bin 900 sayfalık iddianamede, örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu yer almıştı.

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenmişti.