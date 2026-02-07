Abone ol: Google News

Yargı mensupları için 7 kişilik 'Etik Kurulu' oluşturulacak

Danıştayda, yargı mensuplarının davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla Danıştay Etik Kurulu oluşturulacağı açıklanırken kurulun 7 üyeden oluşacağı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 10:59
Danıştay Başkanlığınca hazırlanan "Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hakimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.

7 ÜYEDEN OLUŞACAK

Kurul, beşi daire başkanı veya üye, biri savcı ve biri tetkik hakim olmak üzere 7 üyeden oluşacak, aynı sayıda yedek üye bulunacak.

Üyeler, 2 yıl görev yapacak.

KURUL TARAFINDAN SEÇİLECEKLER

Kurul üyeleri Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek.

Kurulun başkanlığını en kıdemli daire başkanı yürütecek.

