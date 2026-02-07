Yargı mensupları için 7 kişilik 'Etik Kurulu' oluşturulacak

- Danıştay, yargı mensuplarının etik davranışlarını değerlendirecek 7 kişilik bir Etik Kurulu oluşturacak.
- Kurul, daire başkanları, üyeler, bir savcı ve bir tetkik hakiminden oluşacak.
- Üyeler, Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilip 2 yıl boyunca görev yapacaklar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Danıştay Başkanlığınca hazırlanan "Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hakimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.
7 ÜYEDEN OLUŞACAK
Kurul, beşi daire başkanı veya üye, biri savcı ve biri tetkik hakim olmak üzere 7 üyeden oluşacak, aynı sayıda yedek üye bulunacak.
Üyeler, 2 yıl görev yapacak.
KURUL TARAFINDAN SEÇİLECEKLER
Kurul üyeleri Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek.
Kurulun başkanlığını en kıdemli daire başkanı yürütecek.