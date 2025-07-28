İbrahim Yumaklı duyurdu: 3 ildeki orman yangını kontrol altında

Türkiye, yangınlar ile mücadele ediyor...

Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim olurken, ekipler yangınlar ile canla başla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da çıkan orman yangınlarına ilişkin sevindiren yeni bir gelişme yaşandı...

UŞAK'TA YANGIN İLE MÜCADELE

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Ketenlik köyü yakınlarında 26 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başlarken, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katıldı.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır kullanılamaz hale geldi, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan telef oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN YANGIN

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için yürütülen çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek verti.

Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 239 araç ve iş makinesi ile 514 personel görev yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1500 hektar alan zarar gördü.

İZMİR'DE YANGIN İLE MÜCADELE SÜRECİ

İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek verirken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalıştı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Yangın nedeniyle kapanan İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı da yeniden trafiğe açıldı.

"YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan yangınlara ilişkin son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan İbrahim Yumaklı, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: