İbrahim Yumaklı: Çanakkale'deki yangınlar büyük oranda kontrol altına alınmıştır

Çanakkale'de alevlerin yükselmesiyle ciğerlerimiz yandı.

Merkez ve Bayramiç’te çıkan yangınlar kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

BÖLGEYE HAVA ARAÇLARI YÖNLENDİRİLDİ

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası yangın gece saatlerinde büyük oranda durduruldu.

Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi.

Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde yangınlarla ilgili yeni bir paylaşım yapan sevindirici bir haber verdi.

Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.



Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah otomobil, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.