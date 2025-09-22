İbrahim Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek artık milli bir görev

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve açılışlar yapmak üzere Sivas'a geldi.

Bakan Yumaklı ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Yılmaz Şimşek'ten bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yumaklı, partililer ile bir araya geldi.

Yumaklı, buradan kentte yapımı tamamlanan Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun açılışına katıldı.

"BİLGİ VE KARAKTER EN BÜYÜK GÜCÜNÜZDÜR"

Okulun hayırlı olması dileğinde bulunan Yumaklı, öğrencilere hitaben şöyle konuştu:

Sizleri geleceğe daha iyi hazırlamak için bütün imkanlarımızı değerlendiriyor, her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Sizlerden de derslerinize iyi çalışmanızı, öğretmenlerinize ve büyüklerinize saygılı olmanızı, iyi insan olmak için çaba sarf etmenizi bekliyoruz. Bilgi ve karakter, sizin ışığınız, en büyük gücünüzdür; bunu sakın unutmayın.

"EĞİTİM SERMAYENİZİ İYİ DEĞERLENDİRİN"

Eğitim-öğretim hayatınız, size sunulmuş en büyük, en anlamlı sermayedir. Bu sermayeyi iyi değerlendirin. İlkokul eğitimi, gömleğinizin ilk düğmesine benzer. Bu düğmeyi doğru iliklerseniz, gerisi zaten gelecektir. Bizler, siz çocuklarımızı bahar mevsiminde açmaya başlayan çiçekler gibi görüyoruz, bir dal çiçeğimizin bile kırılmasını, kurumasını istemiyoruz. Bunun için sizlerin güçlü, ahlaklı, donanımlı kişiler olarak hayata hazırlanmanızı temenni ediyoruz.

"AÇIK FİKİRLİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ"

Eğitimin sadece bilgi aktarmak olmadığını belirten Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Atalarımız 'ağaç yaşken eğilir' diyerek eğitimin sanıyorum en hassas noktasına işaret etmiştir. 'Ne ekersen onu biçersin' ata sözüyle de yine aynı gerçeğe dikkat çekilmiştir. Ancak çocuklarımızın açık fikirli, kişilikli, erdemli, özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirilmesi, belki her şeyden daha öncelikli ve önemli bir yere sahip.



Bunun yanı sıra, çocuklarımızı çağın teknolojik, bilimsel seviyesi ve imkanlarıyla olabildiğince buluşturmamız gerektiği hepimizin malumudur. Aynı zamanda onların milli değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkan, vatansever, manevi açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini son derece önemsiyoruz.

"TARIMIN, ORMANIN VE SUYUN OLMADIĞI BİR DÜNYA BİZİM DEĞİLDİR"

Tarım ve Orman Bakanı olarak burada özelikle bir hatırlatmayı yapmak isterim. Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir.



Öyle bir dünya, insanlığın dünyası olmayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek, bugün artık milli bir görev, bir sorumluluk haline gelmiştir.

"DİKİLECEK HER FİDAN UMUT OLACAKTIR"

Tarım olmadan gıdanın, gıda olmadan hayatın olamayacağı bilinciyle çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak gerektiğini belirten Yumaklı, şu sözleri kullandı:

Toprağı, ağacı, koyunu, kuzusuyla, tarımı ve hayvancılığı hayatlarının bir parçası yapacak kadar sevdirmek gerekiyor. Dahası, fidan dikme ve yetiştirme arzusunu çocuklarımıza ne kadar kazandırırsak, hep birlikte geleceğe daha güvenle bakacağımızdan şüphe duymuyorum.



Dikecekleri her fidan, gelecek için yeni bir nefes, yeni bir umut olacaktır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in desteğiyle, bu eğitim-öğretim yılı ilk dersinin 'Yeşil Vatan' olması bu anlamda çok manidardır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"SİZLERLE HAYALLERİMİZ BÜYÜYOR"

Bu vesileyle sizleri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü bir fırsata çevirmeye davet ediyorum. Çocuklarımız için 11 Kasım gününün, güzel bir ilk, bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Millet olarak sizlerle hayallerimiz büyüyor, umutlarımız artıyor. Sizlere güveniyoruz. Sizler de köklü medeniyetimize güvenin ve ilhamınızı buradan alın.

"MEDENİYETİNİZE GÜVENİN VE SAHİP ÇIKIN"