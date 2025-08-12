İbrahim Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosuna sahibiz

Türkiye'de doğal ve insan kaynaklı çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

4 BÖLGEDEKİ YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ekiplerin ve gönüllü vatandaşların çabasıyla söndürülen ve müdahalenin devam ettiği bölgelerdeki yangınları aktardı.

Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler bölgelerinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyuran Yumaklı, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili bölgelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı paylaştı.

"ASIL BAŞARI YANGININ ÇIKMAMASINI SAĞLAMAK"

Yumaklı, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yumaklı, orman yangınlarının çıkış sebebiyle ilgili olarak kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

Önce kolluk güçleri araştırır, sonrasında savcılık soruşturması başlar. Son çıkan yangınlarda çok şiddetli bir rüzgar vardı. Saatte 50 kilometre/saat'in üstüne çıkıyor yer yer. Yangınlarda hep söylediğimiz husus şu; asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bu hafta öncesinde risk olduğunu uyarmıştık. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Kaybolan değer, biyoçeşitlilik hepimizin ortak geleceği. Kamuoyuna yansıyan yangınların çok büyük kısmı ormanlık alanın dışında başladı.

"YÜZDE 90 İNSAN UNSURU VAR"

Bakan Yumaklı, toplumsal bir farkındalığın oluşturulması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

Geçen yıl sonbaharda tüm orman köylerinde bilgilendirme yaptık. Bu yıl eğitim öğretim yılının ilk dersi, Milli Eğitim Bakanımız da açıkladı, orman sevgisi olacak. Maalesef birkaç gün yangın çıkmayınca yine unutuyoruz. Burada şunu çok net bir şekilde söyleyelim, doğrudan ya da dolaylı yüzde 90 insan unsuru var.

"ENİNDE SONUNDA İNSAN UNSURU VAR"

Kimi zaman ihmal ettiği için kimi zaman, 'Bir şey olmaz' dediği için ama eninde sonunda insan unsuru. Tabii doğal olarak 'Acaba bir kasıt var mı' sorusu geliyor akıllara. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz çok hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmalar neticelenince hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız açıklama yapıyor.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HAVA FİLOSUNA SAHİBİZ"

Orman yangınları için üç tane 30 etkeni olduğunu kaydeden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: