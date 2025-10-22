İbrahim Yumaklı: DSİ'deki dozer sayımız 245'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Etlik Tesisleri'nde iş makinesi dağıtım törenine katıldı.

Envantere alınan iş makinelerini inceleyip yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, dozerlerden birinin sürücü koltuğuna geçip, aracı inceledi.

"TAŞKINLARIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ 1 AYLIK YAĞIŞIN 1 GÜNDE DÜŞMESİDİR"

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada şu sözleri kullandı:

Aşırı meteorolojik olayları, ne yazık ki her geçen gün daha sık yaşıyoruz. Su, hepimizin yaşam kaynağı ama kontrol edilemediğinde, dünyanın en yıkıcı afetine; yani sel ve taşkınlara dönüşüyor.



Bu konuda en yakın hadiseyi Doğu Karadeniz'de yaşadık. Taşkınların oluşmasında en önemli neden, 1 veya 2 ay içinde düşmesi gereken yağış miktarının 1 veya 2 gün içinde düşmesidir.

"RİZE'DE 1 AYLIK YAĞIŞ 48 SAATTE GERÇEKLEŞTİ"

Buna bir örnek verecek olursak, Rize'ye eylül ayında ortalama metrekareye 265,1 milimetre yağış düştü. Ancak, 24 saatlik toplam yağışlara baktığımızda; 20 Eylül 2025 tarihinde 129,4 milimetre ve 21 Eylül 2025 tarihinde 136,2 milimetre gerçekleşti. Yani 1 aylık süredeki toplam yağış, sadece 48 saatte gerçekleşti. DSİ, işte bu yıkıma karşı duran öncü kurumumuzdur.

"HEDEFİMİZ CAN VE MAL KAYBININ ASGARİYE İNDİRİLMESİDİR"

Köklü kuruluşumuzla yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerle taşkınları kontrol altına alıyoruz. Hedefimiz; can kaybı olmaması ve mal kayıplarının da asgariye indirilmesidir. Bu doğrultuda taşkınlarla mücadelede, akarsu yataklarının ıslah edilmesinde 'Yeşil karıncalar' dediğimiz iş makinelerimiz kritik rol oynamaktadır.

"VATANDAŞLARIMIZI ANINDA UYARIYORUZ"

Barajlar ve taşkın kontrol tesisleriyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolünü sağladıklarını belirten Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere, yüksek riskli illerimizde, geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz. En önemlisi, 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (TEUS) devreye aldık. Aşırı yağışları radar sensörleriyle tespit ediyor, vatandaşlarımızı SMS yoluyla anında uyarıyoruz. Giresun'da, Rize'de, Trabzon'da, yaşanan olağanüstü afetlerde can kaybı yaşanmıyorsa, bu bizim yapısal ve teknolojik tedbirlerimiz sayesindedir. Bu, DSİ'nin başarısıdır.

"TOPLAM DOZER SAYIMIZ 195'TEN 245'E ÇIKTI"

DSİ'nin taşkınlarla mücadelesinde 'Yeşil karıncalar' olarak anılan iş makinelerinin büyük rol üstlendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şu sözleri kullandı:

Bunlar, sadece demir yığını değil, vatandaşımızın can ve mal emniyetini koruyan kahramanlardır. Yeşil karıncalar; taşkın öncesi dere yataklarını temizlerler. Afet anında en ön saflarda mücadele ederler.



Sonrasında yaraları sarmak için durmadan çalışırlar. Bu devasa filoya bugün 50 adet dozer ekliyoruz. Bu sayede toplam dozer sayımız 195'ten, yüzde 26 artışla 245'e yükseldi.

"BU DOZERLER MİLLİ SERVETİMİZE YAPILAN EN DOĞRU YATIRIMDIR"

Makine parkımızdaki 0-10 yaş grubu dozer oranı yüzde 40'tan yüzde 53'e çıktı. Mart ayında tüm teslimatlar tamamlandığında, dozer sayımız yüzde 67 artışla 325'e çıkacak. 0-10 yaş arası dozer oranımız yüzde 64,3 seviyesine yükselmiş olacak. Bu makinelerin maliyeti yaklaşık 3,5 milyar liradır.



Ancak makinelerin kazı kapasitemizde sağlayacağı 37,5 milyon metreküplük katkı, bize 2,7 milyar liralık ekonomik değer sunmuş olacak. Bu dozerler; yol yapımı, toprak temizliği, dolgu, serim ve orman yolların açılması gibi kritik görevlerde kullanılacak. Bu, milli servetimize yapılan en doğru yatırımdır.

"DEPOLAMA HACMİMİZİ 183,7 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARDIK"

Bakan Yumaklı, DSİ'nin sadece afetlerle mücadele etmediğini, su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda yaptıklarımız, kararlılığımızın somut göstergesidir. 11 bine yakın su yapısını hizmete sunduk, su depolama hacmimizi yüzde 38 artışla 183,7 milyar metreküpe çıkardık, baraj sayımızı 4 kat artışla 1081'e yükselttik. Taşkın kontrol tesisi sayımızı 2,2 katına, yani 11 bin 257'ye çıkardık.

"SU KAYNAKLARIMIZI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız su eserleriyle; su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak Türkiye'yi daha güçlü, daha dirençli ve su güvenliği tamamen sağlanmış bir ülke haline getireceğiz. Her bir iş makinemiz, bu büyük vizyonun somut bir adımıdır.

"SU YÖNETİMLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ RİCA EDİYORUM"