İbrahim Yumaklı: DSİ’ye bin 389 personel alınacak

İstihdam arayan adaylara müjdeli haber...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 389 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev alacak yeni personelin kuruma güç katacağını belirtti.

"ARKADAŞLARIMIZA ŞİMDİDEN KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz.



Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum.



Hayırlı uğurlu olsun.

DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Personel alımına ilişkin başvuru şartları, takvim ve diğer detayların DSİ tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.