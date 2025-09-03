İbrahim Yumaklı: Yangın riski devam ediyor 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da orman yangılarına ilişkin son durumu paylaşıyor.

Basın mensuplarına konuşan Bakan Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

"ORMANLARA SİRAYET EDEN 38 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Yumaklı, ormanlara sirayet eden 38 yangının tamamının söndürüldüğünü belirtirken, "Şu an için ülkemizde aktif bir yangın yok" dedi.

Yangın riskinin hala devam ettiğini belirten Yumaklı, ateş yakılmaması konusundaki uyarısını yineledi.

"15 EKİM'E KADAR TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Yumaklı 15 Ekim'e kadar yangın riskinin devam ettiğini vurgulayarak, kapalı alanlar dışında ateş yakılmaması gerektiğini şu sözlerle yineledi:

Zaman zaman çok aşırı bir meteorolojik veri geldiğinde bunları paylaşıyoruz ama 15 Ekim'e kadar bizim teyakkuz halinde olacağımızı vatandaşlarımızın da bu bağlamda hassasiyetlerini bu tarihe kadar üst düzeyde tutmalarını özellikle istirham ediyorum.



Burada önemli olan şu tekrar edelim kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple ateş yakılmaması, ateşe sebep olabilecek faaliyetlerde bulunulmaması.

"YERLEŞİM YERLERİNE GERİ DÖNÜŞLER BİLDİRİLECEK"

Diğer bir hatırlatmada şu; bu her üç yangın içinde yani hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim 'biz büyük ölçüde kontrol altına alındı' dedik ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda valiliklerimiz tarafından kamuoyumuza ve vatandaşlarımıza da köy bazında bildirilecek.

"VATANDAŞLARIMIZ KENDİLİĞİNDEN EVLERİNE DÖNMESİNLER"

Yani benim bu açıklamamdan sonra vatandaşlarımız kendiliklerinden evlerine geri dönmesinler çok kısa bir süre içerisinde zaten valiliklerimiz bunları açıklamaya devam edecekler o yüzden vatandaşlarımıza valiliklerimizin açıklamasını takip etmelerini özellikle istirham ediyorum.

"MÜCADELE SONUCU KAHYALAR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI"

Müdahaleler ve mücadele sonucunda Kahyalar yangını kontrol altına alındı. Araç yangını coğrafik şartlar sebebiyle biraz uzun sürdü ama arkadaşlar bu yangını çevrelediler.



Gece boyunca mücadele sonucunda kontrol altına alındı son olarak Karabük-Kastamonu iki sınır arasında çıkan yangınla ilgili bahsetmek istiyorum.

"ŞU ANDA AKTİF BİR YANGIN YOK"

Her iki yangında devam ederken diğer iki yangın bizim gücümüzü böldü. Daha hızlı bir şekilde söndürecektik.



Yeni bir yangın çıktığında müdahale süresi maalesef uzuyor. Cepheler açmak gerekiyor. Bu 3 yangın içinde bugün kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Şu anda aktif bir yangın yok.

"YENİ RİSK ALANLARI OLUŞTU"