İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durum raporunu açıkladı

Ateş hattında amansız mücadele...

Ülkenin dört bir yanında orman yangınları devam ediyor.

Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

SON DURUM RAPORUNU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da orman yangınları çıkan bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kameraların karşısına geçen Yumaklı, koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

4 İLİMİZDE 5 YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 ilde 5 bölgedeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Uşak yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Karabük Safranbolu, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat'taki yangınların ise sürdüğünü belirtti.

84 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yumaklı, an itibariyle 36'sı ormanlık alanda 84 yangına mücadele edildiğini de sözlerine ekledi.

VATANDAŞLARI UYARDI

Yumaklı, Ekim 2025'e kadar tüm vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olmaları gerektiğini ifade etti.

"EKİPLERİMİZ İNANILMAZ BİR GAYRET GÖSTERDİLER"

İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Mersin yangını kontrol altına alınmış durumda. Uşak Sivaslı'da gece boyunca yangına müdahale yapıldı, büyük ölçüde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam eden Antalya Gazipaşa var. Bursa'da da ilk başlayan yangın Harmancık ilçesindeydi, orada arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Yangının önünü kesmek için inanılmaz bir gayret gösterdiler. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dört ilimizdeki 5 yangında şu an için bir problem kalmadı.

"DAHA GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"