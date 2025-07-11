İbrahim Yumaklı: Ormanı yeşerten, gıda güvenliğini sağlayan bir bakanlığız

Su verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında farkındalığı artırmak, ortak projeler yürütmek ve somut adımlar atarak çevre dostu politikaları desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha da derinden hissedildiğini vurguladı.

"TOPRAĞA TOHUMU EKEN, ORMANI YEŞERTEN BİR BAKANLIĞIZ"

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda olması sebebiyle bu etkileri en çok hisseden ülkelerden birisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bu durum doğal kaynaklarımızın önemini bizler için daha da hayati kılmış durumda. Birleşmiş Milletler'in kısa ve uzun yıllar öngörülerini içeren değerlendirmelerine baktığımızda tarım, orman ve su sektörleri bu sürecin merkezinde yer alıyor.



Dünyada yaşanan bu gelişmeler de atık yönetiminin artık tercihten öte bir zorunluluk hale geldiğinde ortaya koymuş durumda. Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu hareketin en temel direklerinden birisi olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü biz toprağa tohumu eken, ormanı yeşerten, suyun akışına yön veren, gıdamızın güvenliğini sağlayan bir bakanlığız. Bu geniş çalışma alanımızın en önemli konusu da elbette doğal kaynakların sürdürülebilirliği.

ORMAN YANGINLARI VE ATIKLAR

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 84'ünün maalesef insan eliyle çıktığının altını çizerek, bu nedenlerin başında ormanlara atılan ya da açık alanlara bırakılan atık maddeler geldiğini dile getirdi.

Şu ana kadar çıkan yangınların 31'i ormana ya da etrafa atılan yanıcı cam kırıklarından, 123'ünün ise çöp ve atıkların yakılmasından meydana geldiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hatırlarsanız Mayıs ayının ilk haftasında 81 ilimizde Orman Benim kampanyası başlatmıştık. Bu bir algılatma, hatırlatma ve benimsetme çalışmasıydı. Bir gün içerisinde tam 360 ton atık madde orman içlerinden temizlendi. Elbette sadece bununla kaim değil.



Orman teşkilatımız orman içi temizliklerini düzenli olarak yılın 12 ayı zaten yapmaya devam ediyor. Yeri, geri dönüşüm alanları olması gereken maddeler maalesef hem orman yangınlarına sebep olmakta ya da orman dışı alanlarda ise eğer buralardan yangınları başlatıp ormanlara sirayet etmesine sebep olmakta.

"ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA SOMUT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız bu protokol ile ne olacak? Su verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda farkındalığı artıracağız. Dolayısıyla Sıfır Atık Vakfı ile ortak projeler yürüteceğiz ve atık yönetimi konusunda somut adımlar atarak çevre dostu politikaları destekleyeceğiz.



Ülkemizin 81 ili 922 ilçesinde geniş bir teşkilat ağına sahip bakanlığımız bu sürece çok önemli katkılar sunacaktır. Bu sayede daha çok vatandaşımızın sıfır atık konusunun içeriğiyle beraber olma ya da bunları fark etme, öğrenme, bunların yapılması gereken projelerine katılma imkanı da böylece oluşmuş olacak.

SIFIR ATIK FORUMU, İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın su verimliği çalışmalarında olduğu gibi Sıfır Atık kampanyasının da dünyada ilgi gördüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Sıfır Atık hareketinin insan, mekan, dönüşüm temasıyla İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'yla da bir yansıması olacaktır. Bu başarılı çalışmaları himayelerine alarak dünyada ses getirici bir noktaya taşıyan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum.



Protokolün hazırlanmasında emeği geçen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağırbaş başta olmak üzere mesai arkadaşlarıma ve vakıf çalışanlarına teşekkür ediyorum.

"SIFIR ATIK ANLAYIŞI KALKINMA STRATEJİLERİMİZİN MERKEZİNDE YER ALMALI"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş ise konuşmasında, protokolün çevresel sürdürülebilirlik adına güçlü bir iradenin, ortak bir vizyonun ve kararlığın somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İklim krizinin etkileriyle su kaynaklarının azaldığı, doğal varlıkların tehdit altına girdiğini anlatan Ağırbaş, "Bu noktada sıfır atık anlayışı ve su verimliliği politikaları yalnızca çevre politikalarının değil, aynı zamanda kalkınma stratejilerimizin de merkezinde yer almalıdır. Bugün imzaladığımız bu protokol, su verimliliğinden atık yönetimine, eğitim kampanyalarından pilot projelere, araştırmalardan uluslararası temsiliyete kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş tarafından imzalandı.