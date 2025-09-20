İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

Türkiye, yeşil vatanı korumak için bu yaz da canı pahasına orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Türkiye'de yurt genelinde orman yangınları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yeni bir bilgilendirme açıklaması yapıldı.

YANGINLAR İLE MÜCADELEDE SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandığını bildirdi.

ALANYA'DA ALİEFENDİ YANGINI

Antalya'da Alanya’nın Aliefendi Mahallesi’nde 18 Eylül saat 23.00 sularında yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin Antalya Valiliğinin yapılan yazılı açıklamada, alevlerin saatteki hızının 7 kilometreye ulaşan rüzgarın hızıyla Kargıcak ve Ispatlı Mahallerine sıçradığı bildirilmişti.

Valilik, "Yangın bugün saat 16:30 itibari ile kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadesinde bulunmuştu.

Bakan Yumaklı ise, son duruma ilişkin "Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile tamamen kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

YAYLAKONAK MAHALLESİNDE KORKUTAN YANGIN

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaşmıştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamada ise, "Antalya / Alanya - Yaylakonak’taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor." denildi.

MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE YANGIN: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürmüştü.

Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başlamıştı.

Bakan Yumaklı, Muğla Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrolün sağlandığının altını çizdi.

Soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.