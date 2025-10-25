İbrahim Yumaklı: Yatağan Girme Barajı su tutmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, bu bağlamda gıda arz güvenliğinde sürekliliğin sağlanması amacıyla küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek suyu merkeze alan politikalar oluşturduklarını belirtti.

"MODERN SULAMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN TESİSLER İNŞA EDİLDİ"

Yumaklı, bu çalışmalar kapsamında, tarım arazilerinden en yüksek verimi almaya yönelik modern sulama sistemlerini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak üzere yeni tesisler inşa ettiklerinin altını çizdi.

Yumaklı, bu projelerden en önemlilerinden birinin de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimde ülkenin gözbebeği illerden biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı tamamlanan Girme Barajı olduğunu bildirdi.

"12 MİLYON 750 BİN METREKÜP SU"

Bakan Yumaklı, Girme Deresi üzerine sulama amaçlı inşa edilen, temelden 71,5 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi için 770 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığını belirtti. Yumaklı, şunları söyledi:

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Girme Barajı’nda 12 milyon 750 bin metreküp su depolanacak olup, tesis ülke ekonomisine yıllık 470 milyon lira katkı sağlayacak. Sulama projesindeki çalışmalar da Girme Barajı ile eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu bağlamda, sulama şebekesi için gerekli olan 87 bin 500 metre uzunluğundaki sulama hattı ile 558 adet sanat yapısının imalatları tamamlanırken 5 bin 587 metre uzunluğunda drenaj kanalı da açıldı.

"SUYA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK"

Yumaklı, barajın, sulama dahil toplam maliyetinin bugünkü fiyatlarla 1 milyar 811 milyon TL olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: