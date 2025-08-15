İbrahim Yumaklı: Yıl başından itibaren 5 binden fazla yangına müdahale ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşa edilen 30 milyon metreküp kapasiteli Obrucak Barajı'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Yumaklı, bölgedeki sulama ihtiyacını giderecek olan barajın açılış töreninde orman yangınlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

"YIL BAŞINDAN İTİBAREN 5 BİNDEN FAZLA YANGINA MÜDAHALE ETTİK"

Yumaklı, orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerine değinerek, şunları söyledi:

1 Haziran'dan bu yana orman yangınlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yıl başından itibaren yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, rüzgarın çok şiddetli olması, orman yangınlarının ya da orman yangınlarına sebep olacak herhangi bir yangının orman dışı da olsa başlangıcına sebep olması, buna ortam hazırlaması açısından son derece kritik. Bunu her seferinde farklı ortamlarda, farklı platformlarda ifade ediyoruz.

"BİR KIVILCIM, KOCA BİR EKOSİSTEMİ YOK ETMEK İÇİN YETERLİ"

Dikkatsizce sebep olunabilecek bir kıvılcım, koskocaman bir ekosistemi binlerce dönümü ve orada yaşayan bütün canlıları yok etmek için maalesef yeterli bir gerekçe oluşturabiliyor. Orman kahramanları kardeşlerim var. Onlara destek olan sivil toplum kuruluşları var. Farklı kurum ve kuruluşlar var. O bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız var. Onlara buradan sizlerin huzurunda tekraren teşekkür etmek istiyorum.



Bu arada şehitlerimiz oldu. Onları da rahmetle ve minnetle anıyorum. Yeşil Vatan'ın savunması için kendilerini feda ettiler. Bizlerin onların bıraktığı, onların bize emanet ettiği yeşil vatanı aynı şekilde savunmak gibi bir yükümlülüğümüz var. İnşallah var gücümüzle de savunmaya devam edeceğiz.

"SUYUN HER DAMLASINA İHTİYACIMIZ VAR"

"Küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin getirdiği bir başka kritik konu da su" ifadelerine yer veren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Bu nedenledir ki su ve sulama yatırımlarına çok büyük önem veriyoruz. Türkiye gibi devlet aklının bu manada çalıştığı ve mutlaka çok kritik zamanların gelmesine dönük yatırımların hayati olduğunun fark edildiği ve bunların planlandığı bir dönemde, suyun her damlasına ihtiyacımız olan bugünlerin o yatırımlar sayesinde bize bir nebze sağladığı rahatlık var elbette. Ancak onlarca farklı disiplinden arkadaşımızla başta Devlet Su İşleri olmak üzere tarımsal üretimimizi, ormanlarımızı ve suyumuzu yönetiyoruz.

"TÜRKİYE, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNEN ÇOK DAHA FAZLA ETKİLENECEKTİR"

Türkiye'nin Akdeniz havzasında olan bir ülke olmasıyla küresel iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileneceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Artan kuraklıkların, yangınların, taşkınların, afetlerin ve ekosistem kayıplarının son derece yıkıcı bir iklim kriziyle bütün dünyayı ve özelinde de bizim ülkemizi karşı karşıya bırakması potansiyelinin yüksek olduğunun hepimizin farkında olmamız gerekir. Tabii artan nüfus, sanayileşme, kentleşme, bu tür beşeri konularda zaten zorlu geçecek, bundan sonraki dönemi daha da zorlaştırma potansiyeline sahip.

"SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ VE TASARRUFLU KULLAMAK ZORUNDAYIZ"

İklim değişikliğinin su kaynaklarımıza olan etkisini bizler Tarım Orman Bakanlığı olarak 100 yıllık projeksiyonlarla ortaya koyuyoruz. Havzalarımızdaki su varlığımızı buna göre yönetiyoruz. Ancak ifade etmem gerekir ki bu 100 yıllık projeksiyonlarda eğer her damlasına gözümüz gibi bakıp tasarruflu, verimli gerçekleştirmezsek, büyük bir problemle karşı karşıya kalmamız aşikar. Dolayısıyla bizim su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz yok.

"MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRMA KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Dolayısıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi alabilmek için tarla içi sistemler de dahil olmak üzere bunları gerçekleştirmek, toplulaştırma çalışmaları, bugün burada açılışını yaptığımız ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimiz depolama tesisleri, bunlara bağlı olan hem içme suları hem de sulama sistemleri bundan sonraki dönemde zamanla yarışacağımız konular. Bunları da ifade etmek istiyorum.

"11 BİN SU VE SULAMA TESİSİ AZİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULDU"

Kastamonu ve Türkiye'de sulama ile ilgili yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımıza bizi cesaretlendirmesi, bizlere desteği sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. 3,4 trilyonluk yatırım, 11 bin su ve sulama tesisi aziz milletimizin hizmetine sunuldu. Tabii içme suyu tesisleri, taşkın koruma yapıları, atık su arıtma tesisleri, yeraltı barajları bütün bunların hepsi bir bütün halinde suyumuza sahip çıkmak, dolayısıyla da vatanımıza sahip çıkmak adına bizim görevimiz, mükellefiyetlerimiz. Tabii su ve sulama yatırımlarından Kastamonu'nun ne kadar pay aldığına dair de birkaç rakamı burada tekrar etmek istiyorum.

"KASTAMONU'DA 151 MİLYON METREKÜPLÜK SU DEPOLAMA HACİMİNE ULAŞTIK"

9 baraj, 8 gölet, 4 yeraltı depolamasını tamamladık ve Kastamonu'da 151 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaştık. Yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli 325 milyon kWh olan 12 hidroelektrik santrali inşa ettik. 207 bin dekarlık bir araziyi sulayacak 10 sulama tesisini tamamladık. Böylece bunların Kastamonu ekonomisine olan katkısı yaklaşık 2.6 milyar lira. 92 taşkın kontrol tesisini hizmete sunduk. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Burada çok kıymetli belediye başkanlarımız var. Taşkın hadiselerinden en fazla etkilenen başkanlarımız, vatandaşlarımız var.



Kastamonu bu manada taşkın tesisleri açısından son derece önemli bir şehir. Eğer bunları tamamlamamış olsaydık emin olun o iklim değişikliğinin lokal yakış, yağışlara dönmesi ve daha sonra da çok hızlı bir şekilde tarım alanları, şehirlerimiz, köylerimizi sular altında bırakması işten bile değildi.

"37 MİLYARLIK BİR YATIRIMDAN BAHSEDİYORUZ"

Eğer biz son 2 senede herhangi bir taşkın hadisesini Kastamonu'da konuşmuyorsak, işte benim bu bahsetmiş olduğum hizmete alınan taşkın tesisleri sebebiyledir. 137 tesis toplamda ve 37 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bugün bu hizmet halkasına çok önemli bir yatırımı açarak devam ediyoruz. Açılışını yapacağımız bu barajın, arkadaşlar söyledi tekrar edelim, 30 milyon metreküplük bir depolama hacmi var. Hem Kastamonu'nun tarımına bereket katacak hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Barajın gövdesindeki dolgu malzemesinin 1 milyon metreküp olduğunu söyledi arkadaşlar. Sulama tesisinin yanında ayrıca enerji de üretecek bu baraj. Toplam maliyeti 1,2 milyar lira. Bu baraj depoladığı su ile 140 bin 860 dekarlık bir araziyi sulayacak.

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kastamonu'ya yönelik yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dualarla barajın açılışı yapıldı.