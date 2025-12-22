İbrahim Yumaklı, yurt dışından geri dönen gıdalara ilişkin detayları Ensonhaber'e anlattı

İBRAHİM YUMAKLI'NIN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kamuoyunda Türkiye'den yurt dışına gönderilen gıda ürünlerinin pestisit kalıntıların olması gerekenin üzerinde olduğu için geri döndüğü ve piyasaya verilerek iç pazarda tüketildiğine dair bir ön yargı var.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ensonhaber yayınında bu iddialara açıklık getirerek kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gideren ve vatandaşların içini rahatlatan net mesajlar verdi.

Sosyal mecralarda yapılan ve doğru olmayan algılara ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, geri dönen gıdaların çok nadir, binde bir olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı şöyle devam etti;

PESTİSİT NE DEMEK

Pestisit, zirai ilaç yani şöyle diyelim siz bir ürün üretiyorsunuz, o ürüne musallat olan zararlılar oluyor. O üründe verimi düşüren zararlıları uzaklaştırmanız gerekir. Bunun için kullanılan ilaçlar.

"AVRUPA'YA 2,5 MİLYON İLE 4,5 MİLYON TON ARASI TAZE SEBZE-MEYVE GÖNDERİYORUZ"

Geri gönderilen ürünler oluyor ve piyasaya dağıtılıyor sözleri külliyen yalan. Biz Avrupa'ya 2,5 milyon ile 4,5 milyon ton arası bu sene 2,5 ton ama 4,5 milyon tonlara kadar da çıktı bu taze sebze-meyve gönderiyoruz. Geri dönenler binde bir. Bunun sebebi de şu; Avrupa birliği ülkeleri de kendi kurallarını koyabiliyor.



Bir ilaç kalıntısından bahsediyoruz. Örneğin elma gönderiyorsunuz, kullanmış olduğunuz zararlıdan dolayı ilacın kalıntısı... Belli oranları var. Diyelim ki; Almanya yüzde 10, Fransa'da yüzde 12 diyor, başka bir ülke yüzde 8 diyor bunun için. Zaman zaman bizim üreticilerimiz bu konudaki oranlardan mağdur oluyor.

"SADECE ZİRAİ İLAÇ NEDENİYLE GERİ DÖNMÜYOR"

İkincisi sadece zirai ilaç pestisit sebebiyle geri dönmüyor. Bir ürünün küflenmesinden de geri dönebiliyor. Mesela incir, o ürünle ilgili bir şey yok.



Gitti aradan zaman geçti, o ülke sınırlarına girerken kontrol edildi, eğer böyle bir şeye rastlarlarsa onu da kabul etmiyor.



Bizim mevzuatlarımıza uygun olmayan hiçbir ürünü bizim piyasaya sürmemiz mümkün değil.

"TAMAMI İMHA EDİLİYOR"