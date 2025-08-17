İbrahim Yumaklı'dan Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama

Türkiye, yaz mevsimin başından itibaren etkili olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangına müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından devam eden Gelibolu yangınına ilişkin açıklamada bulunudu.

"YOĞUN ŞEKİLDE MÜDAHALEMİZ DEVAM EDİYOR"

İbrahim Yumaklı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor.

"DÜNE GÖRE ÇALIŞMALAR DAHA OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR"

Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor.

"TEDBİREN BOŞALTILAN 6 KÖYDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ BÖLEGELERE ALINMIŞTIR"

Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır.



Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

"LÜTFEN DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYALIM"