İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Radar noktaları cep telefonlarına geliyor

Trafikte şeffaflık hamlesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRAFİK KANUNU TASARISI MECLİS'TE

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah gazi Meclis'te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik" diye konuştu.

RADAR NOKTALARI İÇİN APLİKASYON YOLDA

Elektronik Denetleme Sistemi haritalarının yayımlanmasına yönelik soruya Yerlikaya, 'bu konuda yeni çalışmaların olduğu' yanıtını verdi.

Yeni bir program hazırladıklarını ve test aşamasında olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti: