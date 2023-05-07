Süleyman Soylu, Erzurum'da yaşananları tek tek açıklayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum'da yaşananları canlı yayında tek tek açıklayacağını ifade etti.

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İstanbul bugün tarihi güne tanıklık etti.

Büyük seçime 7 gün kala Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı miting gerçekleştirdi.

Vatandaşların akın akın geldiği miting alanında yoğunluk oluştu.

Bu sırada İstanbul mitingini gölgede bırakmak için algı çalışmaları başladı.

Miting için Erzurum'a giden Ekrem İmamoğlu'na, İl Seçim Kurulu tarafından büyük miting alanı gösterildi.

Miting gerginliğe sebep oldu

Erzurum İl Başkanılığı ve Ekrem İmamoğlu, büyük meydanın doldurulamayacağını öngörüp şehir merkezinde miting yapma kararı aldı.

İzinsiz gerçekleştirilen bu miting, Erzurum'da olayların çıkmasına neden oldu.

Karşı karşıya gelen gruplar birbirlerine taş ve su şişesi attı.

Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale ederken Ekrem İmamoğlu durumdan siyasi çıkar elde etmek için hemen harekete geçti.

Bakan Soylu canlı yayında açıklama yapacak

Buna karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu Ülke Tv canlı yayınında Erzurum'da yaşanan olayları tek tek açıklayacağını ifade etti.

"Nasıl hazırladığını açıklayacağım"

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür



Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım.