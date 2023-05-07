Ekrem İmamoğlu aradığı mağduriyeti Erzurum'da buldu Erzurum İl Seçim Kurulu'nun izin verdiği büyük miting alanı yerine şehir merkezinde miting yapmaya kalkan Ekrem İmamoğlu, kentte olayların çıkmasına neden oldu. CHP, yaşananlar üzerinden siyasi çıkar peşinde.

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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlediği büyük mitingi konuşuyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı miting, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

CHP'nin aradığı mağduriyet

Cumhur İttifakı'nın tarihi meydan okuması altında ezilen CHP, aradığı mağduriyeti Erzurum'da buldu.

İl Seçim Kurulu izin vermedi, korsan miting düzenlendi

Miting için Erzurum'a giden Ekrem İmamoğlu'na, İl Seçim Kurulu tarafından büyük miting alanı gösterildi.

Erzurum İl Başkanılığı ve Ekrem İmamoğlu, büyük meydanın doldurulamayacağını öngörüp şehir merkezinde miting yapma kararı aldı.

Miting yarıda kaldı

İzinsiz gerçekleştirilen bu miting, Erzurum'da olayların çıkmasına neden oldu.

Karşı karşıya gelen gruplar birbirlerine taş ve su şişesi attı.

Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale ederken Ekrem İmamoğlu durumdan siyasi çıkar elde etmek için hemen harekete geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video çekti ve İmamoğlu'nun yanında olduğunu duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için havalimanına gideceklerini açıkladı.

CHP'li İmamoğlu, peş peşe videolar çekerek Erzurumlulara ağır ithamlarda bulundu.

Meral Akşener ile yaşadığı sevinç

Erzurum'daki olaylardan sonra Ekrem İmamoğlu'nun izlediği yol, akıllara siyasi yasak kararının ardından yaşananları getirdi.

Bilindiği üzere; siyasi yasak kararı alındığını öğrenen Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte büyük bir sevinç yaşamıştı.