İçişleri Bakanı yine uyardı: Ehliyette son gün 31 Ekim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında yalnızca 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini bildirdi. Yerlikaya, halen 1 milyon 990 bin 221 kişinin eski tip ehliyet kullandığını belirterek değişim hızının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

"31 EKİM SON GÜN, SÜRE UZATILMAYACAK"

Bakan Yerlikaya, 31 Ekim tarihinin son gün olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve yenileme işlemlerinde indirimli ‘harç değerli kağıt’ ile ‘hizmet bedeli’ uygulanmayacak.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "RANDEVU ALIP BELGELERİNİZİ YENİLEYİN"

Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek, “Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.” çağrısında bulundu.