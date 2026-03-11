İçişleri Bakanlığı: İzmir'de 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda önemli bir operasyona imza atıldı.

Söz konusu açıklama, İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Operasyon, İzmir'in Torbalı ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Yapılan koordineli çalışmaların ardından bir araçta kapsamlı arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, 1 ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan operasyona ilişkin bir şüpheli de tutuklandı.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.