İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün devir teslim yapılması bekleniyordu.

Beklenen devir teslim töreni ilk olarak, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Ali Yerlikaya, görevi devrederken kısa bir açıklama da yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında şöyle dedi;

"KENDİSİNİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

İçişleri Bakanlığı görevine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Mustafa Çiftçi kardeşimiz atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum.



Yine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Devletimizin, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden 685 bin İçişleri ferdiyle canla başla çalışacak.



Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini ve güvenini hep üzerimizde hissettik. Şükürler olsun. Her bir başlangıcın sonu olduğunu bizim değerlerimiz ve inanç sistemimiz hep bunu söyler. Son teşekkürümü de aileme ediyorum. Bütün İçişleri ailemizin her bir ferdine de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.