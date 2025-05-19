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İHA

Iğdır'da kent merkezinde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir kız yurdunda, çatıya kaçak olarak inşa edilen bölümde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangının rüzgarla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇATI KATINDAN KIVILCIMLAR YÜKSELDİ

5 katlı öğrenci yurdunun çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangının, çatıda kaçak olarak yapılan yapının elektrik aksamından çıktığı iddia edildi.

Kıvılcımların kısa sürede alevlere dönüşmesiyle çatı alev alev yanmaya başladı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Görevlilerin zamanında uyarısıyla öğrenciler binayı hızla boşalttı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale için 3 TOMA, itfaiye araçları ve şehirdeki bazı beton firmalarına ait mikserler seferber edildi.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yurtta maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.