İHH, su krizinin yaşadığı Gazze'de tankerlerle su dağıttı

- İHH, su krizinin yaşandığı Gazze'de tankerlerle temiz su dağıttı.
- İHH'nin su dağıtımına Filistinliler büyük sevinçle karşılık verdi.
- Gazze'ye insanı yardım ulaştıran ülkelerin başında Türkiye geliyor.
İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes sürüyor.
Ateşkes sürerken Gazze'ye insan yardım girişlerinin de ulaşması gerekiyor.
Su, yiyecek ve ilaç krizi yaşanan Gazze'ye yardım ulaştıran ülkelerin başında ise Türkiye geliyor.
Türkiye, Gazze'den elini çekmiyor...
TEMİZ SU DAĞITILDI
İsrail saldırıları ve ambargosunun temiz su krizini derinleştirdiği Gazze Şeridi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.
4 TANKER SU KENTE GİRİŞ YAPTI
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna gelen 4 tankerle temiz su dağıtımı yapıldı.
FİLİSTİNLİLER TEK TEK BİDONLARINA DOLDURDU
Filistinliler bidonlarına doldurduğu sular ile günlük ihtiyaçlarının küçük bir kısmını karşılamaya çalışıyor.