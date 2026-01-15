Kaymakam adaylarına KPSS şartı getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kaymakam adaylığına başvuracak adaylar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 3’üncü maddesi değiştirilerek “Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvuru ve Eğitim Şartları” başlığı altına KPSS kriteri eklendi.

Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

KAYMAKAM ADAYLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Buna göre, kaymakam adaylarının; yurt içindeki üniversitelerin ya da diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. Adayların; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden ya da bu bölümlerin müfredatının en az yüzde 80’ini kapsayan diğer bölümlerden mezun olmaları şartı aranıyor. Hukuk fakültesi mezunları da başvuru yapabilecek.

BU BRANŞLARDA LİSANASÜSTÜ EĞİTİM DE YAPILMALI

Ayrıca mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden mezun olan adayların; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Belirtilen bölümlerden mezun olmayan adaylar, müfredat eş değerliğini gösteren Yükseköğretim Kurulu onaylı belgeyi; tezli lisansüstü eğitim yapan adaylar ise noter onaylı diploma suretlerini mülakat öncesinde İçişleri Bakanlığı’na ibraz etmekle yükümlü olacak.

KPSS'DEN EN AZ 70 ŞARTI

Düzenlemeye göre, KPSS’de Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasından ilan edilen boş kadro sayısının yirmi katı kadar aday, Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı’na çağrılacak.

Öte yandan yönetmeliğin 12’nci maddesinde yapılan değişiklikle, asaletleri tasdik edilen adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78’inci ve 79’uncu maddeleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kontenjan çerçevesinde bir yıl süreyle bilgi ve deneyimlerini artırmak veya yüksek lisans eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilmeleri hükme bağlandı.