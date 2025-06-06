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Gezi imamı, bu bayramda da sahneye çıktı...

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yine çok tartışılacak sözler sarf etti.

KURBAN BAYRAMI'NDA ORTAYA ÇIKTI

Daha önce alkol içmenin günah olmadığını, namaz kılmanın ibadet olmadığını ve oruç tutmamanın bir cezası olmadığını savunan Eliaçık, bu kez de kurban kesmenin dini bir vecibe olmadığını söyledi.

Kürsü TV'ye konuk olan Eliaçık, kurban kesmenin Kur'an-ı Kerim'de geçmediğini de öne sürdü.

"KURBAN KESMEK DİYE BİR FARZ YOK"

Eliaçık, "Kurban kesmek diye bir farz yok. Bunu söyleyen mezhep bile yok. Genelde sünnet, müstahap derler. Bayram da farz değil ama güzel bir gelenek. İyi, güzel, doğru olan devam ettirilir." ifadelerini kullandı.

Eliaçık, daha sonra kurban kesmenin farz bir ibadet olmadığını da iddia etti.

Eliaçık, Kuran'da kurbanla ilgili olduğu iddia edilen 11 ayet bulunduğunu, ancak hiçbirinin kurban kelimesini içermediğini belirterek günümüz Mekke'sinde bol miktarda yiyecek seçeneği varken misafirperverlik amaçlı hayvan kurbanlarının bile gereksiz olduğunu söyledi.

"ARTIK KURBAN KESMEYE GEREK YOKTUR"

Eliaçık, "Kurban kesmek ibadet değildir, artık İslam’da kurban kesmeye gerek yoktur, bu bayram hayvan kesmeyin" ifadelerini kullandı.

Eliaçık, ayrıca bayramların Kuran'da geçmemesine rağmen, nezaketi, kardeşliği, saygıyı ve eşitliği teşvik eden iyi bir gelenek olduğunu ve kan dökülmeden devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.