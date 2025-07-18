İlber Ortaylı: Donald Trump şımarık ve cahildir

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Orta Doğu'da istikrarı tehdit etmeye devam ediyor..

Filistin'in ardından Lübnan'a, İran'a saldıran İsrail'in son durağı Suriye oldu.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmaları fırsat bilen İsrail, Şam'a saldırdı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Dürziler ile Suriye yönetimi arasında her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da, İsrail Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor..

Tansiyonun yüksek olduğu bölgeyle ilgili ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100 canlı yayınında son durumu değerlendirdi.

"İSRAİL AMERİKASIZ HİÇBİR İŞ YAPAMAZ"

Erdoğan Aktaş ile Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtlayan Ortaylı, İsrail'in Türkiye ile çatışmayı göze alamayacağını belirterek "İsrail ABD'siz hiçbir iş yapamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da eleştiren Ortaylı, ikisinin de "cahil" olduklarını söyledi.

"TİPİK AMERİKALIDIR, CAHİLDİR"

Ortaylı, şu ifadeleri kullandı: