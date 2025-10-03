İlber Ortaylı'nın kızından kalp krizi iddialarına yalanlama geldi

Türkiye’nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası çeşitli sosyal medya hesapları ve haber sayfalarında gündem olmuştu.

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

"KONTROL AMAÇLI HASTANEYE YATTI"

Tuna Ortaylı Kazıcı, babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini belirterek, "İlginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI'DAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlber Ortaylı da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini belirterek şunları söyledi: