İletişim Başkanlığı'ndan Özgür Özel'in İHA iddialarına yalanlama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) F-16’larla düşürüldüğünü duyurmuştu.

15-20 Aralık arasında Türkiye’de üç İHA düşürüldü.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’ya gelen İHA hakkında iki saat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan talimat gelmediğini iddia etti.

"ERDOĞAN'DAN İKİ SAAT BOYUNCA TALİMAT GELMİYOR"

Özel, röportajında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler.



Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Özel'in iddiaları sonrası bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Özel'in iddiaları yalanlandı.

"KONTROLLÜ BİR MÜDAHALE İLE VURULARAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

"Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.



İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

"HALKIMIZI YANLIŞ YÖNLENDİRMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALARDIR"