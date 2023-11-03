İlham Aliyev: 140 binden fazla kişi Karabağ'a dönecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Büyük Dönüş Programı kapsamında, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a 2026 yılı sonuna kadar 140 binden fazla kişinin dönmesini beklediklerini söyledi.

İHA

Türk dünyası Kazakistan'da...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Türk Devri” teması altında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi’ne katıldı.

Ak Orda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Aliyev, burada katılımcılara hitap etti.

Aliyev konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere değindi.

Yeniden imar için 2.4 milyar dolar

İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında büyük çaplı yeniden inşa ve imar çalışmalarına başladığını hatırlatan Aliyev, “Bu amaçla Azerbaycan bütçesinden şu ana kadar 7 milyar ABD doları tutarında fon harcandı. Kurtarılan bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarına gelecek yıl en az 2.4 milyar dolar ayrılması planlanıyor.

"140 bin kişi Karabağ'a geri dönecek"

Şu anda Karabağ’a Büyük Dönüş Programı hayata geçirilmektedir. Bu toprakların gerçek sahipleri olan Azerbaycanlılar, Laçın ve Fuzuli kentleri ile üç köye geri döndüler. 2026 yılı sonuna kadar 140 binden fazla kişinin Karabağ ve Doğu Zengezur'a dönmesi bekleniyor.

Fuzuli şehrinde inşa edilen okul için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e, inşa edilen eğitim merkezi için ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bunlar Azerbaycan ile Özbekistan ve Azerbaycan ile Kazakistan halkları arasında dostluğun ve kardeşliğin bir tezahürüdürç” diye konuştu.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu

Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan'ın taahhütlerine rağmen Karabağ'dan ayrılmayan ve provokasyonlara imza atarak Azerbaycan güvenlik güçlerine saldıran silahlı gruplara karşı antiterör operasyonu başlatmıştı.

19 Eylül'de başlatılan operasyonda, yaklaşık 24 saatte tüm Ermeni silahlı gruplar silah bırakmak zorunda kalarak bölgeyi terk etmeyi kabul etti.

60 bin Ermeni Karabağ'dan ayrıldı

Sözde Ermeni yöneticiler gözaltına alınırken silahlı grupların bu kararından sonra bölgedeki Ermeniler de yollara düştü.

Halihazırda Karabağ'da bulunan tüm Ermenilerin vatandaş kabul edileceği ve en küçük bir zarar dahi görmeyeceği taahhüt edilse de son verilere göre 60 binden fazla kişi Ermenistan'a göç etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)