Ermeniler Karabağ'ı terk derken Salman Kasımov'un kaçış hikayesi akıllara geldi Ermeniler, Dağlık Karabağ'dan araçlarına yükledikleri eşyalarıyla güvenli bir şekilde Ermenistan'a doğru yola çıktı. Yolda Azerbaycan polisinin su ve bisküvi dağıttığı Ermenilerin konvoyu, 30 yıl önce Hocalı katliamından kaçarken kar altında günlerce yol yürüyen Azerbaycan Türklerinin görüntülerini hafızalarda tazeledi.

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ensonhaber.com

Azerbaycan, 2020 yılında 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu.

2. Karabağ Savaşı'nın ardından ateşkese uymayan ve bölgede 3 yıldır provokasyonlara devam eden Ermeniler'e karşı operasyon başlatıldı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonunda 1 günde başarıya ulaştı.

Ermeniler Karabağ'ı terk ediyor

Silah bırakan yasa dışı Ermeni güçler, bölgeden çekilme kararı aldı.

Bu kararın ardından bölgedeki Ermeniler de Karabağ'ı terk etmeye başladı.

Eşyalarını araçlarına yükleyen Ermeniler, sınır boyunca uzun konvoylar oluşturdu.

Azerbaycan polisi su ve yiyecek dağıtıyor

Yüzeysel bir kontrolden geçen Ermeniler, yollarda Azerbaycan polisinin yardım noktalarından faydalandı.

Azerbaycan kolluk kuvvetleri, göç eden Ermenilere su ve yiyecek dağıttı.

Akıllara 30 yıl önceki katliam ve kaçış geldi

Bu güvenli geçiş ve insani yardım, akıllara yaklaşık 30 yıl önce yaşanan Hocalı katliamını ve bölgeden esir düşmemek için karda kışta yollara düşen Azerbaycan Türklerini getirdi.

Tarihin kara günü 26 Şubat 1992

Ermeniler, 26 Şubat 1992'de 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını vahşice katlederek insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birine imza attı

Ermeniler, Hocalı'da kadın ve çocuk bakmadan insanları kurşuna dizerken, esir düşmektense ölmeyi tercih eden binlerce Azerbaycanlı, kar altında günlerce yol yürümüştü.

14 yaşında ayakları donan Salman Kasımov'un hikayesi

Hocalı'da katledilen insanlar kadar da yollarda kayıp verilmişti.

Sosyal medyaya Ermenilerin araç konvoylarının görüntüleri düştükçe 14 yaşında Hocalı'dan kaçan Salman Kasımov'un hikayesi bir kez daha gündem oldu.

Fulya Öztürk'ün Hocalı özel haberine konuşan Kasımov, o kaçışta ayak parmaklarını nasıl kaybettiğini anlatmıştı.

"Bu acılar geçer ama manevi acılar hiç geçmez"

14 yaşında, esir düşmemek için 12 gün kar altında yol giden ve 4. derece donma sonucu çürüyüp düşen ayak parmaklarının hikayesini anlatan Kasımov'un sesinin boğumlandığı, gözlerinin dolduğu anlar hala hafızalarda.

Ayaklarını göstererek "Bu acılar geçer. Ben bunları unuttum. Ama manevi acılar hiç geçmez." diyen Kasımov'un sözleri ise hala vicdan sahibi kulakları tırmalıyor.