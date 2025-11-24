İlim Yayma Ödülleri, 29 Kasım’da sahiplerini buluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, 2025 yılında dördüncü kez sahiplerini buluyor.

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere üç kategoride verilen ödüller, Türkiye’nin en seçkin akademisyenlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra; akademi, siyaset, iş dünyası, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılacak.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN ÖDÜLLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek ödül gecesine ilişkin bilgi vermek üzere ulusal gazetelerin köşe yazarları ile gazete ve televizyon kanallarının üst düzey yöneticileriyle buluştu. Buluşmada İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy da yer aldı.

AKSA, BMC, Hayat Holding, MNG Şirketler Grubu ve Turkcell’in ana sponsor olarak destek verdiği İlim Yayma Ödülleri’nde; Kuzu Grup, Medipol Sağlık Grubu, Memorial, Port Filo ve Torkam Holding platin sponsor, Evyap, Fuzul, Sancak, Tay Group, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve UFS Kurumsal Hizmetler ise altın sponsor olarak yer aldığı toplantıya bu kurumların temsilcileri katıldı.

Beşiktaş Four Seasons Otel’de düzenlenen İlim Yayma Ödülleri 2025 Basın Toplantısı’nda konuşan Bilal Erdoğan, hedeflerinin Türkiye’deki bilimsel çalışmaları destekleyerek güçlendirmek olduğunu belirtti.

“İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ’Nİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, tören öncesi yaptığı değerlendirmede İlim Yayma Ödülleri’nin uluslararasılaşma yolundaki adımlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye’deki akademik çalışmalarda hızlı bir şekilde artış meydana geldiğinin farkındayız, hedefimiz bunu desteklemek ve güçlendirmek. 2 yılda bir düzenlediğimiz İlim Yayma Ödülleri’nde bu sene “Büyük Ödülü” 5 milyon TL olarak belirledik. “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ile “Sosyal Bilimler” ödüllerimiz ise ikişer milyon TL olarak sahiplerini bulacak. Başladığımız zaman 10 yıl içerisinde bu ödüllerin uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini konuşmuştuk. İnşallah belki bir sonraki ödülümüzden itibaren İlim Yayma Ödülleri’ni uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz.

“ÖDÜLLER, YILLAR İÇİNDE YENİ MİSYONLAR KAZANDI”

Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin yalnızca bir ödül programı değil, akademik camia ile toplum arasında da bir köprü haline geldiğinin de altını çizdi:

Geçen yıl başlattığımız çalışmalarla, İlim Yayma Ödülleri’ni ödül sahiplerinin araştırmalarını ve bilimsel bulgularını kamuoyuyla paylaşabildiği bir platform hâline getirdik. Bu kapsamda her yıl önemli bir kamuoyu bildirisi yayımlama geleneğini başlattık.

YUSUF TÜLÜN: “YERLİ VE MİLLÎ AKADEMİK ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ”

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti’nin 75. yılını geride bıraktıklarına vurgu yaptı. İlim Yayma Ödülleri’nin akademi camiasında yerli ve milli çalışmalara katkı sağladığını ifade etti:

Yerli ve millî tarafımızı akademik çerçevede de görmek, bir yandan gençlerimizi akademik çalışmalara teşvik ederken akademisyenlerimizin başarılarını da milletimize tanıtmak ve onların tanınmasını sağlamak istiyoruz.



Hocalarımızın bu çalışmalarına destek vermiş olmak, onları fırsatlarla ve yatırımcılarla buluşturmak ve nihayetinde milletimizin refahına, milletimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istiyoruz.

PROF. DR. İDRİS SARISOY: “316 UZMANLA SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜK ”

Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri 2025 sürecinde yürütülen titiz değerlendirme sürecine dikkat çekti:

Yalnızca başvuru alıp üç kişiyi ödüllendirmekle kalmıyor; bu süreci her yıl daha da geliştirerek daha üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Bu yıl 188 kurumdan, toplam 1.324 başvuru aldık.



Bu kadar güçlü başvuru yapılmasının temel noktası bilimsel değerlendirmenin büyük bir hassasiyetle yürütülmesidir.



Çok güçlü bir ekiple bu süreci yönettik. Değerlendirme süreci için bilim kurulu, teknik uzmanlar ve onur kurulu olmak üzere 316 kişilik geniş bir ekip oluşturduk.

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ 2025’TE TOPLAMDA 9 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK

Türkiye’nin en saygın akademik takdir programlarından biri olan İlim Yayma Ödülleri, 2025 yılında üç kategoride toplam 9 milyon TL ödül verilecek. Bu yıl verilecek ödüller şöyle: Büyük Ödül: 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri: 2 milyon TL, Sosyal Bilimler: 2 milyon TL.

İlim Yayma Ödülleri, Türkiye’de akademik üretime verilen en yüksek değerlerden biri olarak bilim dünyasında önemli bir yere sahip olmayı sürdürüyor.