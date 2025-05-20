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İlim Yayma Ödülleri için geri sayım...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri 2025 sürecine ilişkin bilgi vermek üzere ulusal gazetelerin köşe yazarları ile gazete ve televizyon kanallarının üst düzey yöneticileriyle buluştu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Buluşmada İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy da yer aldı.

Basın buluşmasında İlim Yayma Ödülleri’ne destek veren sponsor ve temsilcileri de yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN, İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ SÜRECİ İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Beşiktaş Four Seasons Otel’de düzenlenen İlim Yayma Ödülleri 2025 Basın Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 2019 yılında verilmeye başlanan ödüllerin dördüncü kez verileceğine dikkati çekti, hangi amaçla yola çıkıldığını ve ödül değerlendirme sürecini anlattı.

Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye’nin en büyük akademik ödülü dediğimiz zaman miktar olarak da bu geçerli, öbür taraftan yapılış itibarıyla da geçerli." dedi.

Bilal Erdoğan, küresel çapta verilen ödüllerin değerlendirme sürecine değindi ve İlim Yayma Ödülleri’nin bu yönüyle diğer projelerin önüne geçtiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Dünyada yaygın olarak bilinen akademik ödüller de dahil genelde değerlendirme süreçleri çok steril bir şekilde yapılmıyor, İlim Yayma Ödülleri bu yönüyle de çok özel gerçekten. Dünyada bu tür akademik ödül veren kurumlar arasında işin sistematiği itibari ile de çok özgün çok özel bir iş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"GENÇ NESİLLERİ BU TÜR AKADEMİK ÇALIŞMALARA TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan, gençlerin bilime teşvik edilmesi için çabaladıklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

İlim Yayma Ödülleri’nde hedefimiz teşvik ve takdir. Bir yandan Türkiye’de yapılan topluma faydası da olan ciddi akademik çalışmaları ödüllendirerek genç nesilleri de bu tür akademik çalışmalara teşvik etmek istiyoruz. Bir ülkenin geleceğinin en önemli teminatının bu tür üst düzey akademik çalışmalar olduğunu düşündüğümüz için böyle yapıyoruz.

Erdoğan, inanç ve geleneklerimizde öğretmenliğin peygamber mesleği olarak nitelendirildiğini vurgularken, "Toplum olarak da ilimle hemhal olanı daha itibarlı görmemizin çok önemli olduğuna inanıyoruz, ümit ediyoruz ki İlim Yayma Ödülleri yıllarca buna da hizmet eder" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜN ÇOK DAHA FAZLA AÇILACAĞINA İNANIYORUM"

Basın toplantısında konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, yola çıkış mottolarının "güzel insan yetiştirmek" olarak belirlendiğini dile getirdi.

Tülün, bilimsel çalışmaları hep desteklediklerine değindi.

Tülün, "İnşallah bir çok yönde kuşatılmış olan zihinlerimiz gerçek özgürlüğe kavuşurlarsa ve araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin ve ilim adamlarımızın önü açılır onlara destek olunursa Türkiye’nin önünün çok daha fazla açılacağına inanıyorum. Bağımlılığımızın çok daha azalacağını ve özgürlüğümüzün sınırlarını aşacağına inanıyorum" dedi.

31 TEMMUZ’A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, verilen ödüllerin toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Sarısoy, "Biz, 'Sosyal Bilimler', 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' ve 'Büyük Ödül' olmak üzere 3 ödül veriyoruz. Dünyamızda yaşadığımız sorunlara evrensel düzeyde çözüm getirmiş akademisyenlerimizin İlim Yayma Ödülleri’ne aday olması ya da aday gösterilmesini istiyoruz. Rektörlerimize yoğun ziyaretler gerçekleştirerek bu hususta desteklerini istedik" dedi.

Başvuru sürecinin 31 Temmuz’a kadar sürdüğünü söyleyen Sarısoy, basın mensuplarından ödüllerin özellikle akademik dünyada ve gençler arasında tanınmasına katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade etti.

Sarısoy, "Bu sene gerçekleştireceğimiz dördüncü ödülde de gerçekten akademide bilinirlik anlamında belirli bir seviye ulaşmış olacağız. Biz bu ödülleri bilimin evrenselliği ilkesine göre yönetiyoruz. İnşallah basın mensuplarımızın vasıtasıyla bu ödüller daha geniş kitlelere ulaşacaktır." diye konuştu.

TOPLAM 9 MİLYON LİRALIK ÖDÜL

Açıklamalarını sürdüren Bilal Erdoğan, 3 farklı kategoride başvuruların alındığının altını çizdi.

Erdoğan, İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin akademik dünyaya katkılarını taçlandırmak için hayata geçirildiğini aktarırken, "İlim Yayma Ödülleri ‘Büyük Ödül’ olarak 5 milyon TL, ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Birimleri’ ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde ise 2 milyon TL olarak 2025’te inşallah takdim edilecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri çok özgün bir akademik ödül. Ödüle aday olma ve bilimsel değerlendirme süreçlerinin detaylı olması itibari ile dünyanın tek akademik ödülü diyebiliriz" dedi.