AA
Bugün 19 Mayıs'ın 106'ncı yılı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşa giden ilk adımı 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da attı.
Milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen bu tarihi günde ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.
OSMAN AŞKIN BAK ANITKABİR'DE
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
MOZOLEYE ÇİÇEK KONULDU
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış