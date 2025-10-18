İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan 'Firuze'ye büyük ilgi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda, düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Törende konuşan Bakan Tekin, "Bugün burada ödül alan her öğrenci, bu ülkenin geleceğine bırakılan bir emanettir. Dünyanın hiçbir yerinde, aynı çatı altında hem dinî hem fenni ilimleri bu kadar uyum içinde veren bir model yok. Bu, bizim en özgün eğitim mirasımızdır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise konuşmasında, "İmam hatip okulları ve bu okullardan yetişen nesiller, İslam'ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir idealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli, bu kutlu nesil, Müslümanların birlik ve beraberliğini, bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkureyi temsil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

HAFIZ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TASARLANAN ARACA YOĞUN İLGİ

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören hafız öğrenciler tarafından hazırlanan bir video ise ilgi odağı oldu.

Videoda şık bir araçla tören alanına gelen iki İmam Hatip Lisesi öğrencisine mikrofon uzatan muhabir, "Merhaba, arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu.

Öğrenciler ise kendilerine yöneltilen soruya, "Hafızım, İmam Hatip öğrencisiyim, arabamı kendim yapıyorum" yanıtını verdi.

TECHNOKA İMZASI

Aracın dört bir yanından yapılan yakın çekimlerde, klasik bir araç havasını andıran tasarımın Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bulunan başarılı projelere imza atan Technoka tarafından tasarlandığı yazılı.

Videoda aracın üzerinde yer alan "Geleneksel ve modernitenin harmanlanmasının en nadide misallerinden Firuze" notu göze çarpıyor.