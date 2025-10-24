İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki davadan beraat

- Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
- Duruşma, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
- Mahkeme, savcılığın delil toplama talebini reddetti ve İmamoğlu'nu beraat ettirdi.
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davada, bugün hakim karşısına çıktı.
"Yolsuzluk ve rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu, bugün yargılandığı davadan ise beraat etti.
DURUŞMA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ
Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşması, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma saat 15.00'te başladı.
"MAKUL SÜRE GÖZETİLDİ"
Hakim, savcılığın iddianamede yer almayan delillerin mahkemece toplanması ve değerlendirilmesi yönündeki soruşturma talebini reddetti.
Adil yargılanma hakkı ve makul süre gözetilerek yeniden esas hakkında mütalaa açıklanmasına yer olmadığını belirtti.