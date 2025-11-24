İmralı görüşmesi öncesi Feti Yıldız'ın X paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor.

1 yıl önce TBMM'de atılan Terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımları büyüyerek bugüne geldi.

PKK'nın silah bırakarak kendini feshetmesi ve TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasıyla süreç hızlandı.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Toplumun farklı kesimlerinin dinlendiği komisyon bu kez İmralı yolunda...

Uzun süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan Komisyon'un Abdullah Öcalan'ı dinleme konusu nihayet geçtiğimiz hafta karara bağlandı.

CHP başta olmak üzere MHP, AK Parti ve DEM Parti dışında diğer partilerin karşı çıktığı ve üye vermeyeceğini açıkladığı heyetin İmralı Adası'nda Öcalan'ı dinlemesine karar verildi.

1-2 SAAT İÇİNDE YOLA ÇIKILACAK

Bu kapsamda görüşmenin bugün MİT koordinasyonunda yapılması bekleniyor.

Yaklaşık 1-2 saat içinde helikopter ile adaya hareket edecek heyette MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

"BİZİ ŞERRE KİLİT, HAYRA ANAHTAR EYLE"

Heyetin kısa sürede adaya hareket etmesi beklenirken MHP'li Yıldız'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Yıldız, X hesabından "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım." ifadeleriyle dua etti.