İmralı heyeti Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla devam ediyor.

Ülkeyi terör belasından kurtarmak için başlatılan çalışmalar kapsamında atılan en önemli adım Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması.

KOMİSYON RAPORLAMA SAFHASINA GEÇTİ

Toplumun birçok kesimini dinleyen komisyon, tüm tartışmalara rağmen son olarak İmralı'da Abdullah Öcalan'ı dinleyerek sürecin raporlama safhasına geçti.

Partiler konu kapsamında hazırladıkları raporları komisyon başkanlığına sunmaya devam ederken bir yandan da DEM Parti'nin İmralı Adası'ndaki Abdullah Öcalan ile görüşmeleri devam ediyor.

DEM HEYETİ DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

PKK'nın hem Kandil hem de Suriye uzantılarına mesajlar veren Öcalan ile görüşen heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti'nin İmralı heyeti yarın 14.00'te Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelecek.

DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak.

ÜÇÜNCÜ DEM-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Heyet, vefat eden eski DEM'li Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de hayatta olduğu dönemden bu yana üçüncü kez MHP liderini ziyaret etmiş olacak.