DEM Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye ilişkin açıklama geldi

Beştepe'de kritik görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

İmralı heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunurken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası DEM Parti'den açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.