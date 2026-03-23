Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 31 yıla kadar hapis talebi

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında, Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

SİYASİ İSİMLER MAHKEME KARŞISINDA

Ardından hazırlanan ve kabul edilen iddianame sonrası mahkeme görülmeye başlandı.

Operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Utku Doğruyol, firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

24 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, Beyoğlu Belediye Başkan İnan Güney dahil 17 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güney, İstanbul'da tutuklanan 15. belediye başkanı oldu.

Tutuklananlar arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Mehmet Kaya, İnan Güney’in özel kalem müdürü Seyhan Özcan, Mahir Gün, Alper Yıldırım, İbrahim Can Yaman, Recep Cebeci, Veysel Eren Güven, Yunus Göçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce ve Duygu Fikirli bulunuyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.

NE OLMUŞTU

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.