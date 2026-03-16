İBB davası duruşmasında gerginlik: Ek tedbir kararı çıktı

İBB davasının görüldüğü duruşma sırasında salonda tansiyon yükseldi.

Turan Taşkın Özer, avukat kimliğiyle duruşmayı avukatların bulunduğu bölümden takip etti.

Ancak jandarma ekipleri Özer’den izleyiciler için ayrılan bölüme geçmesini istedi.

Bu uyarıya tepki gösteren Özer, avukat olarak duruşmayı takip ettiğini belirterek, “Sırtımda cübbe, önümde iddianame duruşmayı takip ediyorum. Yeter artık. Burası cezaevi değil ki duruşma salonu.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI ARA VERDİ

Yer tartışmasının büyümesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

“Yargılamaya ara veriyorum” diyen mahkeme heyeti salonu terk etti.

YARIN DEVAM EDİLECEK

Yaklaşık bir saat süren araya rağmen Özer’in avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen davada, 107’si tutuklu olmak üzere toplam 407 sanık yargılanıyor. Sanıklar arasında 5 kişi “müşteki sanık” sıfatıyla yer alıyor.

GERGİNLİKLERİ AZALTMAK İÇİN EK TEDBİR TALEBİ

Mahkeme, yargılamanın düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek tedbir talebinde bulundu.

Gönderilen yazıda duruşmalara; sanıklar ve müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri, belirlenen kapsamda basın mensupları, tutuklu sanıkların birinci veya ikinci derece yakınlarından yalnızca bir kişi alınması istendi.

Bunun dışındaki kişilerin ise duruşma salonuna kabul edilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin uygulanması talep edildi.

GÜVENLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN JANDARMAYA YAZI

Başsavcılık tarafından ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gönderilen yazıda, mahkemenin ara kararının uygulanması ve güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

Yazıda, duruşmanın düzenini bozabilecek sesli ya da davranışsal müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınması, suç teşkil edebilecek eylemler için savcılıktan talimat alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yerleşke çevresi ile duruşma salonuna ayrılan bina girişinde güvenliğin artırılması talep edildi.

İlgili yazıda, Silivri Kaymakamlığı’nın daha önce gönderdiği güvenlik yazısının da dikkate alınması istendi.