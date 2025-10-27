İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da

- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi.
- Starmer'i Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
- Starmer'in yanında İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Hava Kuvvetleri Komutanı Harv Smyth de vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i karşıladı.
MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'NDA KARŞILANDI
Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda karşıladı.
SAVUNMA BAKANI VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI İLE GELDİ
Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.